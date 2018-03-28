В Украине предлагают на 4 дня увеличить отпуск. Кроме того, при условии подписания соответствующего договора, увеличить продолжительность рабочего дня до 12 часов. За дополнительные часы обещают доплачивать, передает со ссылкой на .

Согласно проекту нового Кодекса законов о труде в коллективных договорах позволят увеличивать рабочий день. Его приняли в первом чтении, пишет Обозреватель.

Также предлагают ввести понятие "ненормированная работа". За каждый дополнительный час работы работник будет получать отдельную плату.

Ожидается, что работник будет получать за каждый дополнительный час работы тройную оплату. Это касается случаев, когда за год он будет иметь более 120 рабочих часов сверх нормы.

"Уже сейчас на многих предприятиях украинцы работают дольше 8 часов. Также есть работы, которые невозможны по графику. С одной стороны, такое нововведение позволит узаконить ситуацию, которая уже сложилась. С другой - даст возможность зарабатывать больше", - говорит знаток рынка труда Александр Белоус.

В первой десятке областей, которые отличились наибольшим приростом зарплаты, 6 областей - западные. Так, в 4-м квартале 2017 года средняя зарплата в Черновицкой области выросла на 26%. В Закарпатской - на 19%, в Волынской - на 23% .В Черниговской области средняя зарплата выросла только на 12%, в Николаевской - 11%, Херсонской - 8%. Такая разница в зарплатах связана с тем, что между жителей западных областей больше заробитчан. Поэтому работодатели сдерживая трудовую миграцию за границу, повышают выплаты.

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