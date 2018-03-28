Станция Киевского метро "Левобережная" вновь заработала

Станция метро "Левобережная" на Святошино-Броварской линии Киевского метрополитена ("красной", М1), где неподалеку возник пожар в магазине, работает в обычном режиме.

"Станция "Левобережная" открыта, работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, возле станции метро "Левобережная" произошел пожар в магазине "Красный маркет", из-за сильного задымления станция была закрыта на вход и на выход. Поезда метрополитена проезжали станцию "Левобережная" без остановок.

Позднее вестибюль станции со стороны гостиницы "Турист" открыли на вход и выход.

Пожар в 17:48 был локализирован, а в 18:21 – ликвидирован.