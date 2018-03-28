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Global Look Press

Поправки к газовой директиве Евросоюза могут лишить страны ЕС права самостоятельно строить газопроводы с третьими странами, заявили в юридической службе Совета ЕС.

«С принятием предложенной директивы союз приобретет эксклюзивные компетенции по заключению соглашений с третьими странами по строительству или использованию газопроводов в той мере, в которой они могут затронуть правила общего рынка», – приводит ТАСС заключение юрслужбы.

Отмечается, что из-за этого страны ЕС не смогут самостоятельно брать на себя международные обязательства, способные затронуть нормы Евросоюза по третьему энергопакету.

В заключении юрслужбы также отмечается, что предложенные поправки к газовой директиве ЕС не позволят автоматически подвести под нормы третьего энергопакета газопроводы из третьих стран, чем действительно обяжут ЕК искать соглашения с Россией по «Северному потоку – 2».

«Если часть газопровода находится за пределами юрисдикции Евросоюза, и противоречащие друг другу нормы двух или более юрисдикций (государств) применяются к одному газопроводу, заключение межправительственного соглашения для работы этого газопровода становится необходимым для снятия противоречащих друг другу требований», – говорится в документе.

На прошлой неделе сообщалось, что депутаты из отраслевого комитета Европейского парламента внутренних законов европейского рынка на входящие газопроводы, в том числе «Северный поток – 2».

В ноябре Еврокомиссия по поправкам к Газовой директиве ЕС. ЕК хочет, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем газопроводам, идущим по территории ЕС. Эти правила, как отмечалось, могут коснуться и новых, и действующих газопроводов, в том числе первого «Северного потока».

Текст: Сергей Гурьянов

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