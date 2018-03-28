Начальник управления чрезвычайными ситуациями КГГА Роман Ткачук рассказал , какие именно действия должна предпринимать власть торгового центра в случае чрезвычайной ситуации, и какие инструкции должны соблюдать посетители.

Со слов Ткачука, охрана ТЦ и администрация должны соблюдать три основные инструкции.

Так, в первую очередь, по телефону “101” дать информацию о возникновении пожара. Второе — служба охраны организовывает эвакуацию, а сами посетители должны эвакуироваться максимально быстро, не поддаваясь панике. Также служба охраны должна взять на себя процесс огнетушения до приезда пожарной службы.

“Служба охраны с первичными средствами пожаротушения (должна — ред.) приступить к тушению очага пожара насколько это вероятно. По крайней мере, придержать, чтобы не было распространения данного очага до прибытия первых сил пожаротушения”, — сообщил Ткачук.

Также, по его словам, посетители ТЦ должны выполнять определенные инструкции.

Во-первых, не поддаваться панике. Во-вторых, постараться максимально быстро выйти из зоны ЧП. Сохраняя спокойствие, оберегая детей, маленьких нужно взять на руки. Поддерживая друг друга нужно покинуть здание.

Ткачук также отметил, что руководство ТЦ должно создать все условия для эффективной эвакуации. Чтобы максимально быстро покинуть здание нужно ориентироваться в этом здании, нужно понимать свое местонахождение и где находятся эвакуационные выходы. Должны быть указатели, которые будут направлять людей.

“Люди должны видеть эти указатели. Более того, на указателях должна автоматически включаться аварийная подсветка. Также должна работать система оповещения, по которой должно говориться, что произошло и что должны делать люди, находящиеся там. И нужно следовать данным указаниям”, — добавил начальник Управления по чрезвычайными ситуациями КГГА Роман Ткачук.

Также, по его словам, должно быть на коридор минимум два огнетушителя. Если речь идет о ТЦ, то в каждом магазине должен быть огнетушитель. Ключи же от пожарных выходов должны быть в свободном доступе, а двери эвакуационных выходов должны быть постоянно открыты.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерове. По официальным данным, погибли во время пожара 64 человека, большинство — дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

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