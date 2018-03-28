Поначалу чужую собственность просто захватывали и грабили. Теперь же оставшихся в ЛДНР предпринимателей боевики облагают непомерной данью. В таких условиях бизнес просто отказывается работать и переезжает из ОРДЛО в более цивилизованные края, где нет вседозволенности вооруженного отребья.

Об этом на Фб пишет Денис Казанский.

Очередная такая новость пришла из Алчевска, который контролируется ЛНР. Там прекратило существование ЧП ТЕД, которое занималось производством индукционного оборудования. Так называемые «налоговики» выставили предприятию «штраф» в 2,5 млн рублей. Жаловаться, как обычно в таких случаях, некуда. Хочешь работать — плати бандитам, сколько потребуют. Не можешь — твои проблемы. Никого это не волнует. Никто не заступится. Свободной прессы нет, политики нет, общественников нет. Некому помочь в криминальном гетто, информирует svodka.net.

Теперь сотрудники и хозяин приняли самое адекватное в таком случае решение — уехали из города в Харьков. Поближе к «фашистам» и «кровавой хунте».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира