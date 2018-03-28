Презентация об отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, показанная 22 марта в посольстве Британии в Москве, не является секретным документом, подчеркнули в диппредставительстве. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Брифинг посла Британии в Москве Лори Бристоу об отравлении Скрипалей прошел 22 марта Фото: UKinRussia / Twitter Отмечается, что на брифинге присутствовало больше 80 представителей дипломатических миссий."Мы благодарим МИД России за предание большей огласке этого брифинга. Он, конечно, не является секретным документом, как было заявлено российской стороной. Однако он представляет собой полезное описание системного безответственного поведения российских государственных структур в течение последних нескольких лет, включая случай в Солсбери", – отметили в посольстве. https://www.facebook.com/ukinrussia/posts/1928120167221604 Пресс-служба диппредставительства также вставила ссылку на полную расшифровку выступления Бристоу на этом брифинге, которая опубликована на сайте британского правительства."Факт того, что "Новичок" был произведен в России, прошлые убийства, совершенные по государственному заказу России, а также ответ России в ее привычной манере отрицания и дезинформации не оставляют нам иного выбора, как заключить, что данный случай является незаконным применением силы против Соединенного Королевства со стороны российского государства", – заявил он в ходе брифинга.Вчера российское издание "Коммерсантъ" опубликовало презентацию из шести слайдов, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В ней говорится об отравлении Скрипалей и враждебной деятельности России против других стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала эту презентацию провалом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она заявила, что это "те самые секретные материалы", на основании которых Великобритания, США и другие страны приняли решения о высылке российских дипломатов.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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