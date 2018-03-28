Гендиректор компании называет украинских специалистов компетентными

По словам гендиректора лоукостера Майкла О'Лири, в авиакомпании есть большая потребность в хранении и обработке данных, которых с каждым днем становится все больше, следовательно компании нужны компетентные ресурсы для этого, передает ЦТС .

Как рассказал О'Лири, опыт сотрудничества с украинцами в ​​этой сфере компания уже имеет в Польше, где во Вроцлаве с 250 работников более 50% - IT-специалисты из Украины.

"По опыту работы своего дата-центра в польском Вроцлаве, мы знаем, что в украинцев есть такая компетенция. Мы считаем, что было бы гораздо эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и здесь трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим" , - сказал он.