|Ryanair трудоустроит 250 украинцев
|28.03.2018 18:39
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Гендиректор компании называет украинских специалистов компетентнымиАвиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, где будут работать украинские IT-специалисты.
Фото: GETTY IMAGES
По словам гендиректора лоукостера Майкла О'Лири, в авиакомпании есть большая потребность в хранении и обработке данных, которых с каждым днем становится все больше, следовательно компании нужны компетентные ресурсы для этого, передает ЦТС.
Как рассказал О'Лири, опыт сотрудничества с украинцами в этой сфере компания уже имеет в Польше, где во Вроцлаве с 250 работников более 50% - IT-специалисты из Украины.
"По опыту работы своего дата-центра в польском Вроцлаве, мы знаем, что в украинцев есть такая компетенция. Мы считаем, что было бы гораздо эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и здесь трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим", - сказал он.
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair откроет 10 рейсов из Киева и 5 из Львова. Соглашение между авиакомпанией и аэропортом "Борисполь" подписали 23 марта.