В Украине не придают значения надежности аварийных выходов в местах большого скопления людей. Это касается учебных заведений, заведений общественного питания, многоэтажек, а также крупных торговых центров, передает со ссылкой на .

Трагедия в российском Кемерово встревожила жителей Украины. Ведь из-за неисправности аварийных выходов такая катастрофа с огромным количеством жертв может случиться и в Украине, пишет Rbc.ua

Известный украинский блогер Денис Казанский прокомментировал причины пожара в российском Кемерово. Также блогер спрогнозировал возможные последствия такой халатности для Украины.

"Все понимают, что у нас примерно так же строят торговые центры. Так же любят запирать аварийные выходы. Так же могут за взятку закрыть глаза на любые нарушения. Чиновники уже анонсировали грозные проверки, но доверия таким проверкам нет", - пишет Казанский на своей странице в ФБ.

Блогер отметил, что отсутствие нормальных аварийных выходов это проблема только постсоветского пространства.

"У нас доме большинство людей не знает о такой вещи, как система " Антипаника "или Panic exit bar. Это специальный вид дверного замка, который разработан для аварийных выходов. В цивилизованных странах такие двери устанавливаются везде, где это необходимо", - рассказал Казанский .

Система "Антипаника" позволяет открывать дверь изнутри простым нажатием на ручку. В то же время снаружи дверь не открыть.

"Если бы в кемеровском кинотеатре были установлены такие двери, большинство людей спаслось бы. Владелец решил сэкономить, следовательно люди оказались в ловушке. 64 человека задохнулись и сгорели", - написал блогер.

В Кемерово в среду, 28 марта, начнутся прощания с погибшими при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Люди не смогли выбраться из четвертого этажа торгового центра. Друзья погибшего сообщили, что жертвы трагедии будут подвергнуты кремации.

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