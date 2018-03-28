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Камалія з доньками вийшли на публіку у золотих сукнях (ФОТО)
28.03.2018 18:41
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Відома співачка Камалія - мама доньок-двійняток Амабелли і Мірабелли, яких останнім часом все активніше виводить на публіку.

Днями зіркова матуся з чоловіком-бізнесменом Захуром та дівчатками відвідала церемонію нагородження премією "Людина року", продемонструвавши стильний family-look.

Амабелла й Мірабелла, як і Камалія, одягнули золоті сукні, але в дівчаток була ще одна деталь - сяючі корони. "Мої принцеси", - підписала фото Камалія.

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 24 Бер 2018 р. о 10:46 PDT



Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 25 Бер 2018 р. о 1:49 PDT



Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial) 25 Бер 2018 р. о 1:51 PDT


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