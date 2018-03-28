|Камалія з доньками вийшли на публіку у золотих сукнях (ФОТО)
|28.03.2018 18:41
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Відома співачка Камалія - мама доньок-двійняток Амабелли і Мірабелли, яких останнім часом все активніше виводить на публіку.
Днями зіркова матуся з чоловіком-бізнесменом Захуром та дівчатками відвідала церемонію нагородження премією "Людина року", продемонструвавши стильний family-look.
Амабелла й Мірабелла, як і Камалія, одягнули золоті сукні, але в дівчаток була ще одна деталь - сяючі корони. "Мої принцеси", - підписала фото Камалія.
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