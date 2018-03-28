Климкин назвал приход немецких школьников в Крым "очень опасной авантюрой"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что организаторы поездки немецких школьников в оккупированный Крым должны быть привлечены к ответственности.

"Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты - это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере в среду вечером.

Как сообщили российские СМИ, в Крым прибыла делегация юных народных дипломатов из Германии (17 человек). Дети пробудут здесь до 2 апреля. В частности, они примут участие в открытии международного проекта "Дни российско-немецкой детской народной дипломатии в Ялте".