Генеральное консульство Украины в Мюнхене просит ФРГ дать жесткую оценку организации поездки немецких детей в оккупированный Крым. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генконсульство Украины в Мюнхене, передает

"Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины. Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко немедленно обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям", - говорится в сообщении.

Как отмечают российские СМИ, немецкие школьники прибыли в Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии.

Напомним, посол Украины призвал ФРГ запретить "вояжи политических авантюристов" в аннексированный Крым.

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