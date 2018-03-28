Новый закон о бюджетном финансировании США содержит пункт о запрете предоставления любой помощи полку Нацгвардии «Азов«.

Такую информацию в среду, 28 марта, опубликовало американское издание The Hill. Согласно обнародованным данным, такой запрет содержался в проектах бюджетного финансирования США за предыдущие три года, но в окончательном варианте его убирали, информирует svodka.net.

В 2018 году закон прямо предусматривает, что выделенные средства не могут использоваться для «передачи вооружения, обучения или оказания иной помощи батальону «Азов»».

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