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В Америке запретили помогать полку "Азов"
28.03.2018 18:46
В Америке запретили помогать полку «Азов»

Новый закон о бюджетном финансировании США содержит пункт о запрете предоставления любой помощи полку Нацгвардии «Азов«.

Такую информацию в среду, 28 марта, опубликовало американское издание The Hill. Согласно обнародованным данным, такой запрет содержался в проектах бюджетного финансирования США за предыдущие три года, но в окончательном варианте его убирали, информирует svodka.net.

В 2018 году закон прямо предусматривает, что выделенные средства не могут использоваться для «передачи вооружения, обучения или оказания иной помощи батальону «Азов»».



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