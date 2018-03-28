Украинский спортсмен Игорь Радивилов был признан победителем в упражнениях на кольцах и опорном прыжке по итогам серии соревнований Кубка мира в спортивной гимнастике за последние два года. Соответствующая информация была обнародована пресс-службой Национального олимпийского комитета Украины на официальном сайте.

На протяжении двух лет состоялись восемь соревнований в рамках Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии, Австралии, Азербайджане и Катаре.

Во время подведения итогов общего спортивного рейтинга эксперты учитывали три лучших результата участника во время соревнований на всех турнирах.

Как сообщал svodka.net.uа, гимнаст, двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в составе сборной Украины Олег Степко принял гражданство Российской Федерации . Таким образом, он будет выступать под российским флагом. Он выиграл для Украины золотую медаль на чемпионате Европы в упражнении на брусьях.

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