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Корчак заявила, что "абсолютно все" заявления Соломатиной о НАПК были неправдивы
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28.03.2018 18:47
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Комментируя судебный процесс против бывшего сотрудника Нацагентства
по противодействию коррупции Анны Соломатиной, экс-глава НАПК
Наталья Корчак отметила, что уход тех, кто "недостоин работать",
является обычным процессом. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Корчак: Готовлюсь давать показания Фото: Корчак
Наталія / Facebook "Пусть компетентные органы дадут оценку всем ее
заявлениям", – заявила она.По информации Корчак, Служба
безопасности Украины (СБУ) проводила выемку документов."И наши
сотрудники уже давали показания, и я также готовлюсь давать
показания. Все происходит в рамках правового поля. Только
производство (уголовное. – ) сможет поставить точку
над всеми вопросами", – сказала экс-глава НАПК.Она не
исключает, что Соломатина "пыталась подорвать авторитет
определенной организации"."То, что от нас уходят, пусть и с
обидами, те, кто недостоин работать в национальном агентстве, у
кого отсутствуют способности и профессиональные качества, и желание
развиваться, чтобы выполнять поставленные задачи и реализовывать
полномочия, – это обыкновенный процесс", – заявила
Корчак.На вопрос, все ли заявления Соломатиной неправдивы, она
ответила: "Да, абсолютно все".14 ноября 2017 года Соломатина
заявила, что НАПК фальсифицирует результаты проверок
электронных деклараций. По словам чиновницы, ей и двум ее
коллегам предлагали, чтобы решения агентства сначала
рассматривались в Администрации Президента Украины.В НАПК заявили,
что Соломатина – уже бывшая сотрудница ведомства
и распространяет недостоверную информацию.15 ноября Соломатина
рассказала, что "куратором НАПК" является первый заместитель
руководителя Главного департамента стра
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