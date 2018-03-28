Комментируя судебный процесс против бывшего сотрудника Нацагентства по противодействию коррупции Анны Соломатиной, экс-глава НАПК Наталья Корчак отметила, что уход тех, кто "недостоин работать", является обычным процессом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Корчак: Готовлюсь давать показания Фото: Корчак Наталія / Facebook "Пусть компетентные органы дадут оценку всем ее заявлениям", – заявила она.По информации Корчак, Служба безопасности Украины (СБУ) проводила выемку документов."И наши сотрудники уже давали показания, и я также готовлюсь давать показания. Все происходит в рамках правового поля. Только производство (уголовное. – ) сможет поставить точку над всеми вопросами", – сказала экс-глава НАПК.Она не исключает, что Соломатина "пыталась подорвать авторитет определенной организации"."То, что от нас уходят, пусть и с обидами, те, кто недостоин работать в национальном агентстве, у кого отсутствуют способности и профессиональные качества, и желание развиваться, чтобы выполнять поставленные задачи и реализовывать полномочия, – это обыкновенный процесс", – заявила Корчак.На вопрос, все ли заявления Соломатиной неправдивы, она ответила: "Да, абсолютно все".14 ноября 2017 года Соломатина заявила, что НАПК фальсифицирует результаты проверок электронных деклараций. По словам чиновницы, ей и двум ее коллегам предлагали, чтобы решения агентства сначала рассматривались в Администрации Президента Украины.В НАПК заявили, что Соломатина – уже бывшая сотрудница ведомства и распространяет недостоверную информацию.15 ноября Соломатина рассказала, что "куратором НАПК" является первый заместитель руководителя Главного департамента стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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