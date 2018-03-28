Служба безопасности Украины проверит курсанта российского пограничного училища ФСБ РФ, который попросил статус беженца в Украине. Об этом сообщили в СБУ.

"Это - обычная процедура. Конечно проверим "искренность его намерений", - сказали в СБУ.

Как сообщал в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Парень заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем.

Пограничники установили, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. Гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира