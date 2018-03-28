США приняли и утвердили Закон о бюджетных ассигнованиях на 2018. Принятый документ предполагает выделение 620 миллионов долларов для Украины. В эту сумму заложена и военная помощь, но с одной оговоркой – оружие не должно попасть в руки к отряду «Азов». Об этом 28 марта сообщили The Hill.

Причиной такого решения послужили радикальные правые взгляды организации.

— Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды, — сказано в сообщении.

Данное ограничение Вашингтон пытался ввести последние три года, но норму регулярно исключали из документа перед каждым голосованием.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в подразделении Национальной гвардии Украины «Азов» на вооружении есть американские ПТРК Javelin и гранатометы PSRL (модернизированные РПГ-7). Однако, сами бойцы «Азова» заявили, что это не так.

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