По результатам 2017 Украина экспортировала 533 тонны шампиньонов на $480 тыс. что в 12,5 раза больше, чем в предыдущем периоде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства агропромышленной политики.

В 2016 году этих грибов было поставлено на внешние рынки 42,6 тонны на 37,8 тысячи долларов США. Крупнейшими покупателями данной группы в 2018 году были Молдова (443 тонны на $ 382 000), Беларусь (85,4 тонны на $ 87,1 тысячи) и Румыния (1 тонна на $ 1,5 тысячи), информирует svodka.net.

Также украинские шампиньоны и шампиньоны поставлялись в Израиль, Грузии, Кувейта, Австрии, Панамы, Словакии, Турции и других стран.

В 2017 году было импортировано в Украину шампиньонов и шампиньонов 0,45 тонны на $ 0,6 тысячи, в результате чего сформирован положительное внешнеторговое сальдо по этой позиции в $479 тыс.

Ранее UBR.UA сообщал, что во время Великого поста в Украине ожидается высокий спрос на шампиньоны. Производители грибов будут подстраивать под эти даты свои загрузки.

Читайте: Украина сократила экспорт зерновых, но нарастила поставки масличных

Сводка.нет - Новости Украины и Мира