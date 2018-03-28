Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем отметил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что не отвечал главному военному прокурору Анатолию Матиосу на его реплику о блохах. Сегодня 19.52 | комментариев: Так он прокомментировал слова Матиоса, который в сентябре 2017 года назвал "политическими блохами" Найема и народного депутата от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко.На вопрос, почему его так назвали, Найем ответил: "Я думаю, это надо спросить у лечащего врача Анатолия Матиоса"."Странно разговаривать с больными людьми", – подчеркнул Найем, когда его спросили, ответил ли он Матиосу. "Политической блохой" Матиос назвал Найема в контексте поддержки лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили."Лещенко, Найем (не только они, есть еще куча других подрастающих блох) сначала запрыгнули на БПП, затем попытались запрыгнуть на пресловутого Саакашвили. Когда того абортировали из Украины, они ищут, на кого еще запрыгнуть. Ищут нагло", – написал главный военный прокурор в Facebook. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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