Порошенко считает, что Верховная Рада должна принять решение об отмене е-декларирования для антикоррупционеров, хотя до истечения срока подачи отчетов осталось только 3 дня, а ближайшее заседание парламента стартует через 6.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Администрации президента.

«Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования», – заявили в АП.

Там напомнили, что соответствующий законопроект Порошенко подал летом 2017 года, и он готов оперативно подписать этот документ.

«Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Оно не безвозвратное, его можно исправить и следует это сделать», – добавили в пресс-службе.

Как известно, срок подачи деклараций членами общественных организаций, которые борются с коррупцией, заканчивается 1 апреля, а ближайшее заседание Верховной Рады стартует только 3 апреля.

Поэтому с начала следующего месяца общественных активистов, которые не подали декларации о доходах, можно будет привлекать к уголовной ответственности.

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