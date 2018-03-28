Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и выразил уверенность, что это взаимно. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter, передает

“Получил сообщение прошлой ночью от Си Цзиньпина из Китая, его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо, и Ким надеется на его встречу со мной. Между тем, к сожалению, максимальные санкции и давление должны поддерживаться любой ценой!” — подчеркнул президент.

Напомним, CCTV (Центральное телевидение Китая) сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного визита в КНР встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином.

“В течение многих лет, при различных администрациях, все утверждали, что мир и денуклеризация Корейского полуострова не имеет даже малой вероятности. Теперь есть хорошие шансы, что Ким Чен Ын сделает что-то правильное для его людей. Жду нашей встречи!” — заявил американский руководитель.

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