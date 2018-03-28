Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. С этим же требованием сегодня жестко выступил Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", - сообщили в АП.

В АП напомнили, что соответствующий законопроект подан Порошенко летом 2017 года, и он готов оперативно подписать этот документ.

"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.

Стоит напомнить, что конечный срок подачи деклараций для госслужащих и антикоррупционеров 1 апреля.

Напомним, 22 марта Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Сегодня лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагала собрать дополнительное пленарное заседание Рады, чтобы решить вопрос с е-декларациями общественных активистов.

Об этом сообщил нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.

"После вчерашнего совещания с гражданским обществом по инициативе Юлии Тимошенко встретились с Андреем Парубием с предложением собрать дополнительное пленарное заседание Рады, чтобы решить подлый вопрос с е-декларациями общественных активистов. Соответственный документ за подписями депутатов из "Батькивщины", "Самопомочи", "Народного контроля", "Народного Руха", "Хвили" и других был передан спикеру ВРУ", - написал Рябчин.

Он добавил, что решено собрать совещание глав фракций на 16:00, чтобы определиться с возможностью проведения дополнительного заседания на пятницу.

После совещания Тимошенко сообщила, что только "Батькивщина" и "Самопомошь" выступили за созыв внеочередной сессии по этому вопросу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира