Перенос матча с "Мариуполем" разъярил ультрас "Динамо" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Перенос матча с "Мариуполем" разъярил ультрас "Динамо"
28.03.2018 19:02
Сделано это чтобы киевляне -болельщики не смогли уехать домой после игры.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
новости спорта
экономика
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