В ночь на 28 марта в селе Вербовец Косовского района Ивано-Франковской области 31-летняя женщина молотком забила до смерти свою дочь.

После убийства женщина пришла к соседям и рассказала, что совершила. Они вызвали полицию, передает со ссылкой на .

Известно, что с дочкой женщина жила сама, отец ребенка находится на заработках. Подозревают, что женщина имеет психические расстройства следовательно так поступила.

По факту умышленного убийства в полиции открыли уголовное производство.

В центре Николаева нетрезвый 40-летняя женщина выбросила с моста в реку собственного 9-месячного ребенка. О происшествии в полицию сообщили очевидцы. Люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Ребенок не успело утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения.

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