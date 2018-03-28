Только четыре страны Европейского союза не применили никаких санкций в отношении РФ после отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля: Австрия, Кипр, Греция и Словения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Президент Португалии назвал решение отозвать своего посла из РФ "очень четким сигналом" Фото: ЕРА Ди Соза назвал такое решение "очень четким сигналом" России.Сегодня "Европейская правда" написала, что только четыре страны Европейского союза никак не наказали Россию за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании: Австрия, Кипр, Греция и Словения. В Австрии и Словении подчеркнули, что не собираются выдворять российских дипломатов.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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