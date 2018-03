Мрачная реальность Путина, — The New York Times «Под занавес месяца, в течение которого он продемонстрировал новые «непобедимые» ракеты, заявил о космическом полете на Марс и обеспечил себе невероятно высокое количество голосов на выборах, президент Владимир Путин столкнулся с мрачной реальностью на этой земле во вторник: с народом, разгневанным из-за гибели детей, оказавшихся запертыми в горящем торговом центре в Сибири», — пишет The New York Times. «В том, что Россия далеко не монолитное однопартийное государство, несмотря на неоднозначные перевыборы Путина, можно было убедиться вчера вечером на двух мероприятиях, организованных, чтобы почтить память погибших в Кемерово», — пишет московский корреспондент издания Эндрю Хиггинс, информирует svodka.net. «Одно было организовано государством рядом с Кремлем; другое провели на Пушкинской площади москвичи, которые не хотели принимать участие в официальном собрании», — говорится в статье. Автор отмечает, что альтернативное траурное мероприятие началось как торжественное поминовение — скорбящие зажгли свечи и возложили цветы, некоторые плакали — но постепенно переросло в небольшой политический митинг с выкрикиванием лозунгов: «Россия без Путина! Коррупция убивает! Позор телевидению! Молчание значит смерть!». Путин, побывавший в Кемерово, списал пожар на «преступную халатность» и «разгильдяйство». При этом, отмечает автор, президент не упомянул то, что многие, включая потерявших близких, считают реальной причиной пожара: государственную систему, в том числе многочисленные агентства, ответственные за предотвращение пожаров и других бедствий, изъеденные коррупцией и некомпетентностью. Читайте: Бегите, глупцы: Это ваш великодуховный лишнехромосомный народ убил детей, - Аркадий Бабченко В публикации на Facebook депутат Госдумы из Кемерово Антон Горелкин упомянул разные версии причины пожара — «детскую шалость, короткое замыкание, поджог» — но заявил, что истинной причиной трагедии была алчность. Утверждая, что открытие центра «Зимняя вишня» вообще нельзя было разрешать из-за «явных проблем с безопасностью», он обвинил неназванного заместителя мэра в подписании акта приемки в 2013 году после получения взятки. «Глаза ему закрыли деньгами», — написал Горелкин. «Моей семьи больше нет, — написал у себя Vkontakte Игорь Востриков, потерявший жену, сестру и троих детей. — Виноват правящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать как Путин. Каждый госслужащий относится к людям как к грязи». Читайте: Акция за разрыв дипотношений с РФ в Киеве Государственные следователи, добавил Востриков, «назначат козла отпущения и закроют тему, а угрозы (халатное отношение, тотальная коррупция, спаивание и деградация населения) никуда не денутся». «Всего в нескольких ярдах от региональных правительственных учреждений, где Путин встретился с местными чиновниками, тысячи людей собрались на центральной площади Кемерово и призывали губернатора уйти в отставку, высмеивая тех, кто повторял официальные данные о погибших, как многие полагают, преуменьшающие реальное число жертв», — говорится в статье. Ни Путин, ни губернатор Аман Тулеев на площадь не пришли, отмечает автор. «Путин знает по горькому опыту, как легко трагедия может обернуться против него», — пишет Хиггинс, напоминая о критике действий властей во время гибели моряков на подлодке «Курск» в 2000 году, при захвате заложников на спектакле «Норд-Ост» в 2002-м и в Беслане в 2004 году. «Даже если официальная версия по количеству погибших соответствует действительности, люди ведь уже знают, как власть врала в Беслане, «Норд-Осте», «Курске» и еще много где… следовательно себя должны обвинять за такой зашкаливающий уровень недоверия», — написал у себя в Twitter адвокат и прежний чиновник Калой Ахильгов. Несмотря на драконовские правила пожарной безопасности и армию инспекторов, проверяющих их соблюдение, Россия имеет одни из самых худших в мире показателей. «С 2001 по 2015 год, согласно исследованию Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, в России было зафиксировано в среднем 7,5 смертей на 100 тыс. жителей в результате пожаров, по сравнению с 1 в США, 2,7 в Казахстане и 0,5 во Франции и Германии», — сообщает корреспондент.

