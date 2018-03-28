Александр Привалов был назначен на должность заместителя министра
социальной политики в марте 2017 года. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Привалов также работал в
антикоррупционном отделе Министерства социальной политики Фото:
Міністерство соціальної політики України / Facebook "Уволили
Привалова", – сказал Розенко.Привалов был назначен на эту
должность в марте 2017 года. Он окончил Харьковскую юридическую
академию имени Ярослава Мудрого, работал следователем в городе
Волновахе Донецкой области, а также в антикоррупционном отделе
Министерства социальной политики.В сентябре 2017 года журналист
Александр Дубинский сообщал, что следователи Генеральной
прокуратуры Украины провели обыски в кабинете Привалова.
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