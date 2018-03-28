Александр Привалов был назначен на должность заместителя министра социальной политики в марте 2017 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Привалов также работал в антикоррупционном отделе Министерства социальной политики Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook "Уволили Привалова", – сказал Розенко.Привалов был назначен на эту должность в марте 2017 года. Он окончил Харьковскую юридическую академию имени Ярослава Мудрого, работал следователем в городе Волновахе Донецкой области, а также в антикоррупционном отделе Министерства социальной политики.В сентябре 2017 года журналист Александр Дубинский сообщал, что следователи Генеральной прокуратуры Украины провели обыски в кабинете Привалова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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