Украина не выполнила обязательства, взятые в рамках евоинтеграции. Киев до сих пор не отменил обязательную декларацию доходов для гражданских активистов.

«1 апреля истечет срок подачи деклараций об активах для активистов гражданского общества. Украинские власти не оправдали своих обязательств. Невозможность отменить продление этого обязательства от государственных должностных лиц также гражданским активистам противоречит европейским устремлениям Украины», – говорится в заявлении комиссара по вопросам европейской политики соседства Йоханнеса Хана.

Хан отмечает, что такая позиция Киева противоречит настоятельным рекомендациям международных партнеров Украины, в том числе ЕС (также в контексте мониторинга продолжения выполнения Украиной обязательств в рамках процесса либерализации визового режима), Венецианской комиссии и ОБСЕ и ЕСПЧ.

«Гражданское общество делает важную и мужественную работу и должно быть в состоянии играть свою надлежащую роль без неоправданных препятствий и вмешательства… Процедура декларирования активов направлена, прежде только, на чиновников и представителей власти и ее цель избежать незаконного обогащения указанных лиц через коррупционных действий и злоупотребления своим служебным положением», – говорится в заявлении.

Таким образом, как отмечает Хан, обязательное декларирование доходов не может касаться гражданских активистов, борющихся с коррупцией.

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