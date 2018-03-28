|Заміжня Маша Собко здивувала пишною весільною сукнею на премії (ФОТО)
|28.03.2018 19:17
|
Відома співачка Маша Собко "востаннє" була нареченою у 2013 році, втім, після оголошення про заручини, поспішила вийти заміж за оператора Артема Онещака - пара навіть виховує спільну донечку. Втім, від образу в білій сукні зірка далеко відходити не хоче і днями здивувала шанувальників вбранням.
У білій сукні нареченої від бренду весільного вбрання Slanovskiy зірка з'явилася на церемонії нагородження премією "Людина року", здивувавши фанів. Жодного яскравого акценту у макіяжі чи зачісці - все скромно та елегантно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями