В столице Украины с 30 по 31 марта произойдет отключение насосной водопроводной станции Крутогорная для проведения ремонтных работ.

Половину Киева на сутки отключат от водоснабжения, информирует svodka.net.

В Киеве с 10:00 пятницы, 30 марта, до 7:00 субботы, 31 марта, произойдет самое масштабное отключение воды за всю историю города. Об этом сообщает Киевводоканал.

Отмечается, что в городе отключат насосную водопроводную станцию Крутогорная для проведения ремонтных работ. Из-за этого возможны отключения воды в большей части столицы.

Голосеевский район:

Читайте: «Киевводоканал»: Киевлянам на несколько дней придется остаться без водоснабжения

— район Голосеево (в пределах Амурской площади, центральных частей улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, смежные улицы), проспект Науки (в пределах Стратегического шоссе и смежных улиц);

Святошинский район:

— Никольская Борщаговка (в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц);

Читайте: «Киевводоканал» анонсировал массовое отключение воды в столице: расписание

Соломенский район:

— жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;

— жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

— жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара к аэропорту Киев);

— группа жилых массивов веселый (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская).

Также жителей столицы предупреждают об ограничении водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки в указанный период времени:

Голосеевский район:

— жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 — полностью, многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц, район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;

Святошинский район:

— жилые массивы Никольская Борщаговка и Южная Борщаговка — полностью, жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц, район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы;

Соломенский район:

— район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц;

Шевченковский район:

— жилой массив Нивки — полностью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира