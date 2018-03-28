|Киевводоканал предупредил жителей столицы об отключении воды
|28.03.2018 19:18
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В столице Украины с 30 по 31 марта произойдет отключение насосной водопроводной станции Крутогорная для проведения ремонтных работ.
Половину Киева на сутки отключат от водоснабжения, информирует svodka.net.
В Киеве с 10:00 пятницы, 30 марта, до 7:00 субботы, 31 марта, произойдет самое масштабное отключение воды за всю историю города. Об этом сообщает Киевводоканал.
Отмечается, что в городе отключат насосную водопроводную станцию Крутогорная для проведения ремонтных работ. Из-за этого возможны отключения воды в большей части столицы.
Голосеевский район:
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— район Голосеево (в пределах Амурской площади, центральных частей улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, смежные улицы), проспект Науки (в пределах Стратегического шоссе и смежных улиц);
Святошинский район:
— Никольская Борщаговка (в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц);
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Соломенский район:
— жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
— жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
— жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара к аэропорту Киев);
— группа жилых массивов веселый (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская).
Также жителей столицы предупреждают об ограничении водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки в указанный период времени:
Голосеевский район:
— жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 — полностью, многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц, район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;
Святошинский район:
— жилые массивы Никольская Борщаговка и Южная Борщаговка — полностью, жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц, район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы;
Соломенский район:
— район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц;
Шевченковский район:
— жилой массив Нивки — полностью.