|Россия выдвинула новые территориальные претензии к Украине
|28.03.2018 19:20
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Российский политолог Олег Барабанов заявил, что Украина в свое время оккупировала территории Донбасса и Слобожанщины
Об этом сообщает »Обозреватель».
Кроме того, аналогичные претензии он предъявил Великобритании и США и потребовал разорвать дипломатические отношения со всеми тремя странами, выступая в эфире пропагандистской программы «Место встречи» на телеканале НТВ.
«С тремя странами, которые поступили совсем по-свински, — Англия с оккупированными территориями, США с оккупированной Аляской и Украина с оккупированными Донбассом и Слобожанщиной, — нужно разрывать дипломатические отношения», — категорично заявил Барабнов.
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