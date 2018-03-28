Российский политолог Олег Барабанов заявил, что Украина в свое время оккупировала территории Донбасса и Слобожанщины

Об этом сообщает »Обозреватель».

Кроме того, аналогичные претензии он предъявил Великобритании и США и потребовал разорвать дипломатические отношения со всеми тремя странами, выступая в эфире пропагандистской программы «Место встречи» на телеканале НТВ.

«С тремя странами, которые поступили совсем по-свински, — Англия с оккупированными территориями, США с оккупированной Аляской и Украина с оккупированными Донбассом и Слобожанщиной, — нужно разрывать дипломатические отношения», — категорично заявил Барабнов.

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