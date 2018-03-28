Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и создадут необходимые для этого условия.

На разоружении настаивали бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, передает со ссылкой на .

"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", - подчеркнул Ким Чен Ын, передает "Синьхуа".

Визит Ким Чен Ына в Китай проходил с 25 по 28 марта.

Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. Стороны готовы обсуждать прекращения ядерной и ракетной программы КНДР.

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