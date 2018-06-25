В Парламентской ассамблее Совета Европы в четверг, 28 июня состоятся дебаты относительно украинских политзаключенных в России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, передает

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - сообщил Арьев.

Напомним, 21 июня Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его освободить украинских заложников и подчеркнул важность допуска Омбудсмена удерживаемого в РФ Олега Сенцова.

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