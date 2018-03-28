|Парадоксально: Как Россия зарабатывает на строительстве украинских дорог
|28.03.2018 19:26
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На сегодняшний день Россия остается одним из главных поставщиков битума, на который приходится львиная доля расходов на строительство дорог в Украине.
Об этом рассказал знаток по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра «Украинский институт будущего» Ярослав Пилипчук, информирует svodka.net.
По оценкам эксперта, на битум в общей структуре дорожных расходов в Украине приходится 56% всех затрат.
«Мы, действительно, когда выделяем деньги на дороги, половину отдаем на импорт. Мы не инвестируем в нашу экономику. При этом одно из главных направлений импорта битума – это Российская Федерация», — рассказал Пилипчук.
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