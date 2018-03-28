На сегодняшний день Россия остается одним из главных поставщиков битума, на который приходится львиная доля расходов на строительство дорог в Украине.

Об этом рассказал знаток по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра «Украинский институт будущего» Ярослав Пилипчук, информирует svodka.net.

По оценкам эксперта, на битум в общей структуре дорожных расходов в Украине приходится 56% всех затрат.

«Мы, действительно, когда выделяем деньги на дороги, половину отдаем на импорт. Мы не инвестируем в нашу экономику. При этом одно из главных направлений импорта битума – это Российская Федерация», — рассказал Пилипчук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира