Кипр, Австрия, Болгария и Греция уделяют больше внимания "российским грязным деньгам", чем общей европейской позиции, заявил член политической группы "зеленых" в Европарламенте Свен Гигольд, комментируя отказ властей этих стран высылать российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Гигольд считает, что в ЕС нужно законодательно запретить продажу гражданства стран-членов Фото: sven-giegold.de "Многие страны, которые повернулись спиной к политике ЕС в отношении России, находятся под влиянием грязных денег из России. Такое разделение Европы вызвано меркантильными личными двусторонними интересами с Россией. Кипр, Австрия, Болгария и Греция, как представляется, уделяют больше внимания российским грязным деньгам, чем общей европейской позиции", – считает Гигольд. По его словам, такие страны, как Мальта, Кипр и Португалия, получают серьезные прибыли от реализации визовой политики в отношении граждан России."Сотни российских граждан имели возможность приобрести паспорт ЕС, который обеспечивает гражданские права, а следовательно – политическое влияние в Европе", – сообщил парламентарий. Он отметил, что правящая австрийская Партия свободы подписала соглашение о сотрудничестве с партией президента РФ, а премьер-министр Греции Алексис Ципрас "флиртует" с Кремлем в надежде получить инвестиции.Гигольд считает, что в ЕС нужно законодательно запретить продажу гражданства стран-членов и усилить борьбу с отмыванием денег.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.Сегодня "Европейская правда" написала, что только четыре страны Европейского союза не применили никаких санкций в отношении РФ после отравления Скрипаля: Австрия, Кипр, Греция и Словения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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