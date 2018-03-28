|ZIK заявляет, что "Братство" Корчинского приняло телеканал в "осаду"
|28.03.2018 19:27
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руководитель организации "Братство" Дмитрий Корчинский утверждает, что Виктор Медведчук намерен купить ZIKТелеканал ZIK заявляет, что "Братство" Дмитрия Корчинского приняло в "осаду" один из входов в Октябрьский дворец, а руководитель организации грозит уничтожением телеканала.
Фото: zik.ua
"Чтобы оправдать свои заявления, Корчинский придумал объяснение: все из-за того, что канал якобы хотят продать Виктору Медведчуку", - утверждает телеканал.
Руководство ZIKа считает эти заявления абсурдными и называет пикет и угрозы давлением на ZIK.
Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский утверждает, что Виктор Медведчук намерен купить ZIK.
"Увеличение ватных спикеров на ZIK этим и объясняется. Сейчас активисты "Братства" начали круглосуточное пикетирование ZIK с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады", - написал Корчинский на своей странице в Facebook.
Сейчас Медведчук эти заявления не комментировал.
Напомним, что накануне организация "Национальные дружины" заявила, что по просьбе редакции телеканал ZIK взяла под охрану.
Как пишет "Радио Свобода", 21 марта телеканал ZIK заявил о подготовке силового захвата телеканала. В то же время представитель МВД Артем Шевченко сказал, что Нацгвардия не обязана охранять ZIK, но в случае атаки на любой канал, в том числе ZIK, МВД будет реагировать в соответствии с законом.
В пресс-службе Администрации Президента на требование издания "Детектор медиа" отрицали заявление ZIK о причастности к организации будущего захвата телеканала, а само заявление ZIK назвали "бредом".