руководитель организации "Братство" Дмитрий Корчинский утверждает, что Виктор Медведчук намерен купить ZIK

"Чтобы оправдать свои заявления, Корчинский придумал объяснение: все из-за того, что канал якобы хотят продать Виктору Медведчуку" , - утверждает телеканал .

Руководство ZIKа считает эти заявления абсурдными и называет пикет и угрозы давлением на ZIK.

Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский утверждает, что Виктор Медведчук намерен купить ZIK.

"Увеличение ватных спикеров на ZIK этим и объясняется. Сейчас активисты "Братства" начали круглосуточное пикетирование ZIK с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады" , - написал Корчинский на своей странице в Facebook.

Сейчас Медведчук эти заявления не комментировал.

Напомним, что накануне организация "Национальные дружины" заявила , что по просьбе редакции телеканал ZIK взяла под охрану.

Как пишет "Радио Свобода" , 21 марта телеканал ZIK заявил о подготовке силового захвата телеканала. В то же время представитель МВД Артем Шевченко сказал, что Нацгвардия не обязана охранять ZIK, но в случае атаки на любой канал, в том числе ZIK, МВД будет реагировать в соответствии с законом.