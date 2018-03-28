Государственная регуляторная служба Украины до сих пор не получила от Министерства финансов Украины доработанный проект лицензионных условий для лотерей. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

Проект должен был поступить на согласование еще месяц назад. Соответствующее распоряжение дал первый вице-премьер Степан Кубив.

Однако ни в АМКУ, ни в ГРС он так и не поступил.

“Доработанный проект Постановления по состоянию на 20.03.2018 на рассмотрение и согласование в ГРС не поступал”, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время, позиция ведомства относительно предыдущей майской редакции проекта остается неизменной. В ГРС убеждены, что в документе существуют технические и принципиальные разногласия относительно лицензионных условий для лотерейного рынка.

“К проекту Лицензионных условий не может быть включена норма об установлении определенного срока из опыта выпуска и проведения государственных лотерей на лотерейном рынке Украины для соискателя лицензии, что противоречит одному из принципов государственной политики в сфере лицензирования в части ограничения конкуренции”, — пояснили в ГРС.

В то же время, в Службе акцентировали внимание на отсутствие в проекте лицензирования механизмов защиты легального рынка от теневого. Поэтому, в ГРС настаивают на внедрении центральной электронной системы государственной лотереи, работа которой будет контролироваться в режиме реального времени.

Также, документом должен быть установлен фиксированный размер платы за выдачу лицензии на осуществление лотерейной деятельности, убеждены в ГРС.

Добавим, что по данным СМИ, Минфин же вроде подготовил новый проект лицензионных условий для лотерейного рынка. Однако, кардинальной разницы с майской редакцией — нет. В новом проекте, по данным СМИ, вновь не учтены замечания ГРС и АМКУ, зато лейтмотивом является монополизация рынка под одного частного оператора лотерей “УНЛ” (Украинская национальная лотерея).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира