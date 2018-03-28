

Сергей Шойгу

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Авиация Минобороны России впервые со времен СССР совершила полет через Северный полюс к Северной Америке. Об этом в среду, 28 марта, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Североамериканскому континенту», — заявил министр, выступая на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, в настоящее время российское военное ведомство продолжает заниматься перевооружением соединений и воинских частей Северного флота. При этом арктическое направление остается одним из наиболее перспективных. «Так, в прошлом году на Северный флот поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе пять боевых катеров, семь судов обеспечения, девять единиц авиационной техники и десять радиолокационных комплексов ПВО», — уточнил Шойгу.

В частности, отметил министр, в 2018 году флоту был передан ледокол «Илья Муромец», в скором времени будет завершена передача и судна тылового обеспечения «Эльбрус». Кроме того, близятся к завершению испытания «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», большого десантного корабля «Иван Грен» и морского танкера «Академик Пашин». «Продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами "Ясень" и "Борей"», — добавил Шойгу.

Первый беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс к Североамериканскому континенту совершили в июне 1937 года Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на самолете АНТ-25. Они преодолели 8504 километра по прямой и приземлились в Ванкувере (штат Вашингтон, США). В июле того же года самолет АНТ-25 под руководством летчика-испытателя Михаила Громова совершил трансарктический перелет Москва — Северный полюс — Сан-Джасинто (США).

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