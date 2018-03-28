Общая дочь актера Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис доказала, что не стесняется показывать общественности свое тело, обнародовав на собственной странице в соцсети Instagram новый снимок, на котором она полностью обнажена.

Отметим, что ранее Таллула признавалась журналистам, что стеснялась своей фигуры, когда была подростком. Однако некоторое время спустя девушка привела себя в порядок, и теперь, в свои 24 года, дочь секс-символа мира кино старается как можно чаще демонстрировать свое тело.

Нередко на страничках девушки в блоге можно найти фотографии в купальнике и белье, но теперь она опубликовала фото, на котором позирует совершенно голой со своим домашним любимцем.

Не девушке во время фотосессии были лишь кепка и солнцезащитные очки. При этом самые пикантные места ей удалось прикрыть руками и ногами. В сети фотография вызвала бурю обсуждений, во время которых некоторые пользователи осудили поведение Таллулы.

Как сообщал svodka.net ранее, известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии, на которых запечатлена полностью обнаженной. Фото были опубликованы на ее Instagram-странице и успели собрать за 15 часов свыше 1,5 миллионов лайков.

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