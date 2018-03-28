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Ужгородский скансен: все Закарпатье на площади в 5,5 гектаров
28.03.2018 19:35
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      /* */

      В самом центре Ужгорода на улице Капитульной расположен Закарпатский музей народной архитектуры и быта, или Ужгородский скансен - музей под открытым небом, сообщает корреспондент .

      Здесь на площади в 5,5 гектаров собраны уникальные экспонаты - старинные дома с предметами быта из разных уголков Закарпатья.

      По сути, скансен - это старинное село в центре современного города. Здесь есть улицы и площади, инфраструктурные объекты, что датированы 18-19 веком. На узких улочках, вмощених мостовой, соседствуют деревянные домики гуцулов, бойков, венгров, румын, долинян - выходцев из разных районов Закарпатской области. А рядом со старинными усадьбами закарпатцев расположены корчма, сельская школа, кузница, мельница, а еще деревянная церковь 1777 года, построенная в лемковском стиле. Кстати, церковь является действующей, и по большим праздникам здесь проходят богослужения.

      Во дворах у домиков находятся и свидетельства о ремеслах и промыслах местных крестьян - пасека, овощи, гончарная и уличная печи, сараи для скота и тому подобное. В теплое время года в музее живут кролики и домашние птицы, а на огороде и в садах собирают небольшие урожаи.

      Во всех экспонатах музея, а их около 14 тыс., сохранена аутентичность соответствующих эпох и етнотериторий. Вмешательство в инженерные конструкции происходят только для продления возраста давним домам и вещам в них. На территории музея часто устраивают этнографические праздники и фестивали, а в январе каждого года тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть и услышать "Коляду в Старом селе". Именно на этот фестиваль домики будто оживают - туда "заселяются" народные коллективы из разных районов, поют местные песни и колядки, угощают гостей своими традиционными блюдами.

      Закарпатский музей народной архитектуры и быта находится сразу возле Ужгородского замка - одной из визитных карточек областного центра Закарпатья. С бастиона замка открывается хороший вид на скансен, зато некоторые замковые стены можно рассмотреть только на территории музея.

      А еще Ужгородский скансен - это место, которое поражает не только старинной архитектурой, но и образцами флоры. Сезонно в музее под открытым небом цветут магнолии, иудино дерево, различные виды роз, гортензии, форзиция, а сейчас поляны у домиков покрыли первоцветы.

      Скансен хороший во все времена года, как и прекрасное старинное закарпатское село со своей атмосферой, архитектурой, традициями. Но если в горные или колоритные приграничные села еще надо доехать, то в Старое села в областном центре Закарпатья можно дойти пешком.

      Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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