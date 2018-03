(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну среда, 28 марта 2018 20:34 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Зеркальные меры от РФ в отношении украинских дипломатов повлияют на защиту "пленников Кремля" - МИД

СБУ проверит "искренность" российского курсанта, который попросил убежища в Украине

МИД: ответом на выдворение дипломатов из Украины может быть военная эскалация

НАПК не проводило проверки деклараций Аброськина

Пожар в Кемерово: опознали 27 погибших, украинцев между них нет

В Transparency International сомневаются в объективности проверки конфликта интересов у нардепа Хомутынника

"Нафтогаз" будет поставлять газ контрагентам на льготных условиях до 1 июня

Хищения в "Охматдете": наибольшую недостачу обнаружили в отделении интенсивной химиотерапии

Среда, 28 марта 2018, 16:50 • Катерина Ирха • 6684 Версия для печати Ужгородский скансен: все Закарпатье на площади в 5,5 гектаров фотогалерея /* */ В самом центре Ужгорода на улице Капитульной расположен Закарпатский музей народной архитектуры и быта, или Ужгородский скансен - музей под открытым небом, сообщает корреспондент . Здесь на площади в 5,5 гектаров собраны уникальные экспонаты - старинные дома с предметами быта из разных уголков Закарпатья. По сути, скансен - это старинное село в центре современного города. Здесь есть улицы и площади, инфраструктурные объекты, что датированы 18-19 веком. На узких улочках, вмощених мостовой, соседствуют деревянные домики гуцулов, бойков, венгров, румын, долинян - выходцев из разных районов Закарпатской области. А рядом со старинными усадьбами закарпатцев расположены корчма, сельская школа, кузница, мельница, а еще деревянная церковь 1777 года, построенная в лемковском стиле. Кстати, церковь является действующей, и по большим праздникам здесь проходят богослужения. Во дворах у домиков находятся и свидетельства о ремеслах и промыслах местных крестьян - пасека, овощи, гончарная и уличная печи, сараи для скота и тому подобное. В теплое время года в музее живут кролики и домашние птицы, а на огороде и в садах собирают небольшие урожаи. Во всех экспонатах музея, а их около 14 тыс., сохранена аутентичность соответствующих эпох и етнотериторий. Вмешательство в инженерные конструкции происходят только для продления возраста давним домам и вещам в них. На территории музея часто устраивают этнографические праздники и фестивали, а в январе каждого года тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть и услышать "Коляду в Старом селе". Именно на этот фестиваль домики будто оживают - туда "заселяются" народные коллективы из разных районов, поют местные песни и колядки, угощают гостей своими традиционными блюдами. Закарпатский музей народной архитектуры и быта находится сразу возле Ужгородского замка - одной из визитных карточек областного центра Закарпатья. С бастиона замка открывается хороший вид на скансен, зато некоторые замковые стены можно рассмотреть только на территории музея. А еще Ужгородский скансен - это место, которое поражает не только старинной архитектурой, но и образцами флоры. Сезонно в музее под открытым небом цветут магнолии, иудино дерево, различные виды роз, гортензии, форзиция, а сейчас поляны у домиков покрыли первоцветы. Скансен хороший во все времена года, как и прекрасное старинное закарпатское село со своей атмосферой, архитектурой, традициями. Но если в горные или колоритные приграничные села еще надо доехать, то в Старое села в областном центре Закарпатья можно дойти пешком.



