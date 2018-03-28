(function() { var w = window, d = document, protocol
=/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml =
typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn
|| []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol +
'//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol
+ '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash =
document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript';
lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src =
aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node =
d.getElementsByTagName('script')[0];
node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; }
})();
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount',
'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var
ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript';
ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ?
'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var
s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z:
'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph:
'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52',
i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); });
admixerML.fn.push(function() {
admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52');
}); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z:
'4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph:
'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52',
i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); });
admixerML.fn.push(function() {
admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52');
}); Регистрация | Вход | Facebook login
USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну среда, 28 марта 2018
20:34
Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет
страну
Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости В Институте
украинского языка рассказали, нужна ли Украине латиница
- Эксклюзивные новости
- Политика
- Экономика
- Киев
- Общество
- Здоровье
- Криминал
- наш сайт Lite
- Новости Мира
- Технологии
- Спорт
- Культура
- Мультимедиа
- Происшествия
Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open =
'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть';
$('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide();
$('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){
if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more
li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close');
$(this).html(exclusive_label_open); } else {
$('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide');
$(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); }
return false; }); });
- Охрана ТЦ должна брать на себя эвакуацию
посетителей – знаток
- Зеркальные меры от РФ в отношении украинских
дипломатов повлияют на защиту "пленников Кремля" - МИД
- СБУ проверит "искренность" российского
курсанта, который попросил убежища в Украине
- МИД: ответом на выдворение дипломатов из
Украины может быть военная эскалация
- НАПК не проводило проверки деклараций
Аброськина
- Пожар в Кемерово: опознали 27 погибших, украинцев
между них нет
- В Transparency International сомневаются в
объективности проверки конфликта интересов у нардепа
Хомутынника
- "Нафтогаз" будет поставлять газ контрагентам на
льготных условиях до 1 июня
- Хищения в "Охматдете": наибольшую недостачу
обнаружили в отделении интенсивной химиотерапии
- В новом помещении НАТО Украину разместили
рядом с Россией - посол
Публикации RSS
- Стрим наш сайт
- Фото
- Видео
- X-files
/*
*/ Погода Погода в Киеве
- Политика Нечего на зеркало пенять, или как Рыбалка пожаловался
на Раду Понедельник, 26 марта 2018, 17:48 • Петро Ивасюк
- Общество Житель Тернопольской области 18 лет шел к желанному
выигрышу в лотерею Понедельник, 19 марта 2018, 17:35 • Петро
Ивасюк
- Политика Крымскотатарский активист: Путин видит, как
благодарные потомки ставят ему памятник в Крыму Пятница, 16 марта
2018, 09:35 • Марианна Присяжнюк
влажность:
давление:
ветер:
Погода в Луганске Погода в Запорожье
Загрузка...
Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /*
1 ? url_parts[1] : '';
var target = '/ru/news/media';
if (target)
{
target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2];
}
if (target && (target != url))
{
window.location.href = target;
}
return false;
}
});
}
$(document).ready(function(){
$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']);
setupCalendar();
});
/*]]>
*/ Среда, 28 марта 2018, 16:50 • Катерина Ирха • 6684 Версия для
печати Ужгородский скансен: все Закарпатье на площади в 5,5
гектаров
фотогалерея
/*
*/
В самом центре Ужгорода на улице
Капитульной расположен Закарпатский музей народной архитектуры и
быта, или Ужгородский скансен - музей под открытым небом, сообщает
корреспондент .
Здесь на площади в 5,5 гектаров
собраны уникальные экспонаты - старинные дома с предметами быта из
разных уголков Закарпатья.
По сути, скансен - это старинное
село в центре современного города. Здесь есть улицы и площади,
инфраструктурные объекты, что датированы 18-19 веком. На узких
улочках, вмощених мостовой, соседствуют деревянные домики гуцулов,
бойков, венгров, румын, долинян - выходцев из разных районов
Закарпатской области. А рядом со старинными усадьбами закарпатцев
расположены корчма, сельская школа, кузница, мельница, а еще
деревянная церковь 1777 года, построенная в лемковском стиле.
Кстати, церковь является действующей, и по большим праздникам здесь
проходят богослужения.
Во дворах у домиков находятся и
свидетельства о ремеслах и промыслах местных крестьян - пасека,
овощи, гончарная и уличная печи, сараи для скота и тому подобное. В
теплое время года в музее живут кролики и домашние птицы, а на
огороде и в садах собирают небольшие урожаи.
Во всех экспонатах музея, а их
около 14 тыс., сохранена аутентичность соответствующих эпох и
етнотериторий. Вмешательство в инженерные конструкции происходят
только для продления возраста давним домам и вещам в них. На
территории музея часто устраивают этнографические праздники и
фестивали, а в январе каждого года тысячи туристов приезжают сюда,
чтобы увидеть и услышать "Коляду в Старом селе". Именно на этот
фестиваль домики будто оживают - туда "заселяются" народные
коллективы из разных районов, поют местные песни и колядки, угощают
гостей своими традиционными блюдами.
Закарпатский музей народной
архитектуры и быта находится сразу возле Ужгородского замка - одной
из визитных карточек областного центра Закарпатья. С бастиона замка
открывается хороший вид на скансен, зато некоторые замковые стены
можно рассмотреть только на территории музея.
А еще Ужгородский скансен - это
место, которое поражает не только старинной архитектурой, но и
образцами флоры. Сезонно в музее под открытым небом цветут
магнолии, иудино дерево, различные виды роз, гортензии, форзиция, а
сейчас поляны у домиков покрыли первоцветы.
Скансен хороший во все времена
года, как и прекрасное старинное закарпатское село со своей
атмосферой, архитектурой, традициями. Но если в горные или
колоритные приграничные села еще надо доехать, то в Старое села в
областном центре Закарпатья можно дойти пешком.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира