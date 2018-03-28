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В Киеве 30-31 марта произойдет самое масштабное отключение воды в истории города
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28.03.2018 19:35
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30–31 марта будет отключена насосная водопроводная станция
"Крутогорная", которая обеспечивает водой ряд жилых массивов Киева,
сообщили в "Киевводоканале". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В ряде жилых массивов будет ограничено
водоснабжение на верхних этажах многоэтажек Фото: ЕРА ."При
проведении подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства
насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене
существующего оборудования на современные электродвигатели было
обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы
запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, а это делает
невозможным завершение указанных работ, проводимых за счет
Всемирного банка", – рассказали в "Киевводоканале".Чтобы
заменить запорную арматуру, станция будет отключена с 10.00 30
марта до 7.00 31 марта.В связи с этим в домах ряда жилых массивов
давление в водопроводных сетях снизится до значений пожарного
минимума (1,0–2,0 атм.):