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В Киеве 30-31 марта произойдет самое масштабное отключение воды в истории города
28.03.2018 19:35
30–31 марта будет отключена насосная водопроводная станция "Крутогорная", которая обеспечивает водой ряд жилых массивов Киева, сообщили в "Киевводоканале". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ряде жилых массивов будет ограничено водоснабжение на верхних этажах многоэтажек Фото: ЕРА ."При проведении подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене существующего оборудования на современные электродвигатели было обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, а это делает невозможным завершение указанных работ, проводимых за счет Всемирного банка", – рассказали в "Киевводоканале".Чтобы заменить запорную арматуру, станция будет отключена с 10.00 30 марта до 7.00 31 марта.В связи с этим в домах ряда жилых массивов давление в водопроводных сетях снизится до значений пожарного минимума (1,0–2,0 атм.):
  • Голосеево – Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы; 
  • проспект Науки – Стра

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