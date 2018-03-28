В Киеве ликвидировали группировку, изготавливавшую паспорта боевикам для "легализации" в ЕС

Служба безопасности Украины сообщает о задержании трех организаторов группировки, которые при пособничестве сотрудников Государственной пограничной службы Украины оформляли поддельные документы для выезда в страны ЕС лицам, причастным к участию в незаконных вооруженных формированиях, действующих на Донбассе.

"Правоохранители установили, что трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, участники незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР", которые решили "легализоваться" в Европе. Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа", - сообщает пресс-центр СБУ в среду,

Во время обысков по местам проживания организаторов группировки правоохранители обнаружили оборудование и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовые сфальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличных средств, огнестрельное оружие и более трех тысяч патронов.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Ведется следствие.

Также оперативники спецслужбы задокументировали, что