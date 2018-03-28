В Государственном департаменте прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о шантаже со стороны Соединенных Штатов в отношении других стран с целью заставить их выслать российских дипломатов, передает со ссылкой на .

"Я бы назвала это смехотворным. Эти действия были начаты Великобританией, поскольку мы знаем, что произошло - попытка убийства британского гражданина и его дочери на британской земле. Соединенные Штаты, как и многие другие, проявили солидарность с нашим союзником", - отметила Хизер Нойерт, представитель американского Госдепа.

Нойерт подчеркнула, что высылка 131 российского разведчика, которые работали под дипломатическим прикрытием, является реакцией международного сообщества на масштабные дестабилизирующие действия России.

С 20 стран будут выдворены более 140 российских разведчиков-дипломатов. В то же время некоторые государства, которых считают "друзьями России в ЕС", отказываются высылать российских дипломатов.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс высылает сразу 7 дипломатов российской миссии.

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