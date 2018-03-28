В Петербурге вспыхнул пожар в автосалоне на улице Савушкина, 103, где находятся автосалоны "Лахта BlueFish" и "Hyundai Рольф Лахта", передает со ссылкой на "Деловой Петербург".

В МЧС Петербурга подтвердили сообщение о пожаре на улице Савушкина.

По данным ведомства, площадь пожара за 40 минут после сообщения в МЧС, составляет 50 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

По словам очевидцев, пожар начался на первом этаже дилерского центра “Рольф”.

Зато, как сообщает телеканал 78.ru, из горящего дилерского автоцентра в Петербурге эвакуированы 100 человек. Площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров.

Пожар, произошедший в торговом центре 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших.

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