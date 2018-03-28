Украинскому пранкеру Никите Кувикову, известному в сети как Евгений Вольнов, Басманный суд Москвы предъявил заочное обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ "возбуждение ненависти или вражды". Вольнов звонил в морги Кемерово с вопросом, готовы ли там принять 300 погибших из горевшего торгового центра "Зимняя вишня" Скриншот: Евгений Вольнов / YouTube Ему предъявили заочное обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ "возбуждение ненависти или вражды". Наказание по статье предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб., либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.Срок ареста пранкера – два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева в комментарии агентству сообщила, что Кувиков постановлением суда объявлен в международный розыск.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в результате пожара в торговом центре нет. При этом родственники жертв собрали данные о 85 пропавших без вести.26 марта несколько очевидцев заявляли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни". 27 марта стало известно, что информацию о сотнях погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит правду и не боится этого". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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