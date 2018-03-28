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В Москве заочно арестовали и объявили в международный розыск украинского пранкера, сообщившего о сотнях погибших в Кемерово
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28.03.2018 19:43
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Украинскому пранкеру Никите Кувикову, известному в сети как Евгений
Вольнов, Басманный суд Москвы предъявил заочное обвинение по статье
282 Уголовного кодекса РФ "возбуждение ненависти или вражды".
Вольнов звонил в морги Кемерово с вопросом, готовы ли там принять
300 погибших из горевшего торгового центра "Зимняя вишня" Скриншот:
Евгений Вольнов / YouTube Ему предъявили заочное обвинение по
статье 282 Уголовного кодекса РФ "возбуждение ненависти или
вражды". Наказание по статье предусматривает штраф в размере от 300
до 500 тыс. руб., либо лишение свободы на срок от двух до пяти
лет.Срок ареста пранкера – два месяца с момента экстрадиции
или задержания на территории РФ.Пресс-секретарь Басманного суда
Юнона Царева в комментарии агентству сообщила, что Кувиков
постановлением суда объявлен в международный розыск.Пожар в
четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в
результате происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ
заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра
27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в
результате пожара в торговом центре нет. При этом родственники
жертв собрали данные о 85 пропавших без вести.26 марта
несколько очевидцев заявляли, что погибло намного больше
посетителей "Зимней вишни". 27 марта стало известно, что
информацию о сотнях погибших в торговом центре Кемерово
запустил украинский пранкер, известный как Евгений
Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС
РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных
мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал
ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как
российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он
"единственный, кто говорит правду и не боится этого".
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