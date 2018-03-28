Из года в год, из века в век в нашей стране главенствует одна беда, правительство просит спокойных лет для развития России, но мировая закулиса не спешит это делать по одной простой причине, если мы докажем эффективность своей экономической парадигмы, то западный мир начнёт быстро разваливаться.

И обвинения на Россию по всем фронтам, продолжаются в течении веков, а не лет! Но сейчас нарисовалась новая проблема, пока Запад тратил ресурсы на борьбу с нами, словно чёрт из табакерки выскочил Китай. И западу приходится бросать часть ресурсов (с которыми у него и так не ахти), на сдерживание быстро набирающего силу азиатского тигра.

И у России появляется уникальная возможность воплотить вековую мечту и выйти в лидеры экономического развития. Но изменения, которые требуются для подобного рывка, должны быть системными и правила для нашей экономики мы должны придумывать сами.

Никакой глобализации в мире не существует, это просто попытка заставить всех играть по западным правилам, находясь в заведомо проигрышном положении.

Но как сказал Путин:

“Если мы добиваемся таких внушительных результатов играя слабыми картами, то что будет, когда у нас будут сильные?”

И Запад идёт по пути демонизации России и нашего президента, пытаясь оттянуть свой конец.

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

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