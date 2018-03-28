Российский оппозиционный политик, прежний депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что основная сексуальная жизнь президента РФ Владимира Путина проходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях.

«Есть ли у Путина постоянный партнер в эротическом смысле, мужчина или женщина? В этом я сильно сомневаюсь. Он производит чувство человека очень одинокого. Нет очевидных признаков, чтобы что-то такое было», – рассказал он в авторской программе главного редактора интернет-издания «Гордон» Алеси Бацман на телеканале «112 Украина», информирует svodka.net.

По его мнению, нет никакой разницы, с кем человек спит. Кроме того, депутат Госдумы РФ Алина Кабаева могла быть прикрытием для Путина, что у него якобы есть девушка.

«Я свечку не держал. Мне кажется, что Кабаева – это в чистом виде операция прикрытия. Ее попросили, и она согласилась. Я думаю, что он и в одну, и в другую сторону (предпочитает мужчин или женщин. – Ред.). Но какая разница, с кем человек спит. Важно, какие он решения после этого принимает. Путин хочет эту тему скрывать, это видно. Мне кажется, его основная сексуальная жизнь происходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях с голым торсом», – подчеркнул он.

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