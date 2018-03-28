Реестр электронных деклараций нагружается потому, что декларанты заполняют базу информацией, отметила экс-глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Публичная часть сайта выдает "ошибку 503" Скриншот: public.nazk.gov.ua При заходе на сайт система выдает "ошибку 503"."В силу того, что еще осталась часть деклараций (незаполненных. – )... и система нагружается, соответственно, публичная часть пока что не активирована", – объяснила Корчак.По ее словам, неактивированная публичная часть реестра позволяет подавать декларации."Здесь уже вопрос к руководителям тех органов, где работают декларанты, потому что не со всеми декларантами была проведена надлежащая работа относительно подготовки к процессу подачи электронных деклараций", – заявила Корчак.Заполнить электронную декларацию госслужащие обязаны до 1 апреля.Система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября 2016 года. Ее введение было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.За недостоверные сведения в е-декларациях чиновник может быть оштрафован на сумму от 17 до 51 тыс. грн или приговорен к двум годам лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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