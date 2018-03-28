Реестр электронных деклараций нагружается потому, что декларанты
заполняют базу информацией, отметила экс-глава Национального
агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Публичная часть сайта выдает
"ошибку 503" Скриншот: public.nazk.gov.ua При заходе на
сайт система выдает "ошибку 503"."В силу того, что еще
осталась часть деклараций (незаполненных. – )... и
система нагружается, соответственно, публичная часть пока что не
активирована", – объяснила Корчак.По ее словам,
неактивированная публичная часть реестра позволяет подавать
декларации."Здесь уже вопрос к руководителям тех органов, где
работают декларанты, потому что не со всеми декларантами была
проведена надлежащая работа относительно подготовки к процессу
подачи электронных деклараций", – заявила Корчак.Заполнить
электронную декларацию госслужащие обязаны до 1 апреля.Система
электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября 2016
года. Ее введение было одним из требований Европейского
союза для реализации безвизового режима с Украиной.За
недостоверные сведения в е-декларациях чиновник может быть
оштрафован на сумму от 17 до 51 тыс. грн или приговорен к двум
годам лишения свободы.
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