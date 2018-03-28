ZIK просит министра внутренних дел Украины Арсена Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей в ситуации с блокадой телеканала активистами партии "Братство". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня активисты партии "Братство" начали круглосуточное пикетирование телеканала Скриншот: ZIK / YouTube Телеканал призвал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей в ситуации с блокадой.Отмечается, что информация Корчинского о продаже ZIK политику Виктору Медведчуку не соответствует действительности. В руководстве медиахолдинга заявили, что на данный момент отсутствуют какие-либо переговорные процессы относительно продажи телеканала.21 марта телеканал ZIK сделал заявление, что на СМИ готовится силовая нападение, подготовленная в Администрации Президента Украины. Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что правоохранители не будут охранять телеканал. По его словам, "Национальная гвардия Украины не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП".27 марта "национальные дружины" сообщили, что берут ZIK под охрану.Сегодня активисты партии "Братство" начали круглосуточное пикетирование телеканала. Они заявили, что ZIK якобы намерен купить Медведчук. Активисты принесли к зданию телеканала шины.В декабре 2017 года на телеканале заявили, что к тогдашнему владельцу ZIK Дыминскому обращались от имени Администрации Президента, чтобы тот передал канал "в управление на три года".Нардеп от БПП Иван Винник 22 января 2018 года покинул прямой эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике. Парламентарий возмутился, что в годовщину первых убийств на Майдане в программе "HARD з Влащенко" выступал "один из архитекторов коррупционных схем" бывшего главы Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.24 января генеральный продюсер ZIK Наташа Влащенко заявила, что народный депутат от "Народного фронта" угрожал ей и требовал не брать интервью у бывшего заместителя главы Администрации Президента Портнова.22 марта Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания исключил Дыминского из числа бенефициарных собственников телеканала ZIK. Он заочно арестован по делу о ДТП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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