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Порошенко призывает Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров
28.03.2018 19:59
Порошенко призывает Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров
У президента назвали введение электронного декларирования для антикоррупционеров ошибкой
Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.
Порошенко призывает Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров Фото: unn.com.ua

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", - сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

В АП напомнили, что соответствующий законопроект подан Порошенко летом 2017-го года, и он готов оперативно подписать этот документ.

"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию, которым военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларировании. В понедельник, 27 марта, спикер Андрей Парубий подписал закон №6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.

В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделение в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки в Закон "О предупреждении коррупции", согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.

Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

В июле 2017 года Порошенко зарегистрировал два законопроекта, отменяющие е-декларирование для активистов, но зато - добавляют в законодательство требования о дополнительной отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675). Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.

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