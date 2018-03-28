Путин всех достал: огненное колесо покатилось по России, - ученый - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Путин всех достал: огненное колесо покатилось по России, - ученый
28.03.2018 20:05
Я уже говорил, что Путин не дотянет до конца своего пятого срока, но не думал, что ЭТО начнётся прямо сейчас. Его система летит под откос всеми своими осями, и он буквально не знает, за что хвататься.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политические новости
экономика
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